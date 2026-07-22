Gouvernance territoriale : le ministre de l’Intérieur installe les nouveaux gouverneurs de Tambacounda et Kaolack

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a procédé, ce mardi 21 juillet 2026, à l’installation de Abdourahmane Ndiaye et de Guédj Diouf, respectivement nouveaux gouverneurs des régions de Tambacounda et de Kaolack.



À cette occasion, le ministre a rendu un vibrant hommage aux gouverneurs sortants pour le travail accompli au service des populations, notamment dans les domaines de l’administration territoriale, de la cohésion sociale, du développement local et de la sécurité.



S’adressant aux nouveaux chefs d’exécutif régional, Mouhamadou Makhtar Cissé les a invités à exercer leurs fonctions avec « engagement, rigueur et un sens élevé du service public », dans le respect des orientations définies par le président de la République.



Le ministre leur a également assuré du soutien constant du Gouvernement afin de leur permettre de remplir efficacement leurs missions et de « renforcer davantage la présence et l’action de l’État au bénéfice des populations ».