Politique : huit (8) maires de Bakel rejoignent la formation politique du Président Bassirou Diomaye Faye

Huit des douze maires du département de Bakel ont officiellement annoncé leur adhésion à la nouvelle formation politique initiée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, selon un communiqué.



Cette démarche s'inscrit dans une dynamique portée par le ministre des Forces armées, Yankoba Diémé, qui a reçu, dans l'après-midi du mardi 21 juillet, une importante délégation d'élus locaux conduite par le jeune responsable politique Victor Sadio Diouf.



Au cours de cette rencontre, les maires ont exprimé leur souhait de voir le ministre Yankoba Diémé jouer le rôle de relais auprès du chef de l'État afin de porter les préoccupations des collectivités locales et d'accompagner la consolidation de cette nouvelle dynamique politique dans le département.



Selon le communiqué, les échanges ont porté sur les stratégies de mobilisation des responsables politiques et des populations autour de la vision du président Bassirou Diomaye Faye.



Les élus ont également mis en avant plusieurs préoccupations des habitants de Bakel, notamment le développement territorial, l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et le renforcement des infrastructures, considérés comme des priorités pour le département.