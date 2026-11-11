Financements présumés d'insultes sur TikTok: entendue par la DSC, pourquoi Bijou Ngoné a-t-elle été remise en liberté ?

Journaliste à la 2STV et directrice de Bd360, Ngoné Mariama Diagana dite Bijou Ngoné a été interrogée, lundi 09 novembre, par la Division des investigations criminelles (DSC) dans le cadre de l'affaire dite des financements présumés d'insultes via TikTok.



Selon les informations parues dans Libération ce lundi, après avoir reçu le compte rendu de son audition, le juge du 2ème cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye, en charge de l'information ayant conduit aux inculpations de Mame Diarra Thiam dite Diodio Glow Skin et de Rokhaya Fall alias Rox, a ordonné sa remise en liberté.



Une issue attendue en raison des réponses très nettes fournies par Bijou Ngoné et pour cause. Sur ses relations avec Mame Diarra Thiam et Rokhaya Fall, Bijou Ngoné a affirmé les connaître à travers les réseaux. Aussi a-t-elle précisé avoir invité Rox à l'émission « Confrontation » au mois de novembre 2025.



Concernant d'éventuelles transactions financières avec les inculpées, Bijou Ngoné a précisé avoir envoyé 100.000 Fcfa à Rox, sans contrepartie, à l'occasion du baptême de son enfant. Les enquêteurs l'ont aussi interrogée sur une autre transaction effectuée en faveur de Rox en mai 2026. Bijou Ngoné a affirmé avoir effectué ce transfert, sur demande de son époux Thierno Ndiaye, en guise d'appui pour la Tabaski.