Emigration irrégulière : 759 personnes engagées dans quatre pirogues secourues par la marine sénégalaise

Dans un communiqué publié ce mercredi 11 novembre 2026, la Marine sénégalaise dit avoir «porté assistance» hier, mardi, à quatre «pirogues engagées dans l’émigration irrégulière». Cette action en haute mer de deux unités de la Marine a permis de «secourir 759 personnes» dont les différentes nationalités restent pour l'instant inconnues.



Au cours de la semaine écoulée, toujours selon la note, les unités de la Marine nationale ont également secouru 817 personnes, grâce à l’action combinée des unités navales et des unités terrestres déployées dans les zones côtières.



La Marine nationale a enfin rappelé que ses «opérations de surveillance et d’intervention en mer s’inscrivent dans le cadre de ses missions de sauvegarde de la vie humaine en mer et de protection des personnes».



Cette action de secours de la Marine intervient moins d’une semaine après qu’un terrible drame lié à l’émigration clandestine s'est produit au large de Lompoul (commune de Léona, département de Kébémer), où le chavirement d'une pirogue de migrants a fait au moins 39 morts. Le chef d’Etat Diomaye Faye avait regretté cette tragédie et rappelé qu'«aucun départ (pour l’Europe) ne devrait avoir la mer pour seul horizon».