Mbour : quatre arrestations après l'introduction d'un faux cadavre au stade Caroline Faye lors d'une finale zonale

À Mbour, quatre personnes ont été interpellées à la suite de la diffusion virale d'une vidéo montrant un groupe transportant un objet assimilable à un cadavre à l'intérieur du stade Caroline Faye, lors de la finale zonale opposant l'Asc « Avenir » à l'Asc « Relais ».



Selon les informations relayées dans Libération, ce mercredi, il s'agit d'un marabout et de trois membres de l'Asc « Avenir ». Entendus sur procès-verbal, les mis en cause ont tous reconnu, sans ambiguïté, leur participation à cette mise en scène qui a suscité une vive indignation sur les réseaux sociaux.



Interrogé, le marabout, né en 2003 à Diourbel, a reconnu être à l'origine de cette initiative. Il affirme avoir été sollicité par des membres de l'Asc « Avenir » pour intervenir mystiquement en faveur de leur équipe à l'occasion de cette finale.



Selon ses déclarations, il aurait déjà apporté son concours mystique à ladite formation lors des précédentes rencontres, notamment la demi-finale. À l'approche de la finale, les responsables de l'équipe auraient de nouveau fait appel à ses services afin de mettre toutes les chances de leur côté.



Le jeune marabout affirme avoir procédé à une consultation mystique. Il aurait découvert que l'issue de la rencontre était favorable à l'Asc « Relais ». Il aurait alors proposé aux membres de l'Asc « Avenir » un procédé mystique destiné à inverser le cours supposé des événements et à garantir la victoire de leur équipe, moyennant une contrepartie financière de cent mille (100 000) francs CFA.



Pour la mise en œuvre de son rituel, il déclare avoir exigé un mannequin de sexe féminin, sept (07) mètres de tissu « perkaal » ainsi que diverses offrandes. C'est ainsi que, le jour de la finale, le mannequin, soigneusement enveloppé dans le tissu précité, a été transporté jusqu'à l'intérieur du stade Caroline Faye par le marabout, avec l'assistance de trois membres de l'Asc « Avenir », toujours selon Libération.

Ces derniers ont également reconnu avoir pris part au transport et à l'introduction de ce simulacre de cadavre dans l'enceinte sportive.



Au terme de leurs interrogatoires respectifs, les quatre mis en cause ont été placés en garde à vue avant d'être déférés devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mbour, le 10 novembre 2026, pour pratiques de sorcellerie et de charlatanisme, outrage public aux bonnes mœurs et atteinte à la dignité humaine.



À noter que l'Asc « Avenir » a été finalement battue par 2 buts à zéro