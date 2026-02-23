Assemblée nationale : la résolution contre Moussa Bocar Thiam adoptée, dossier incomplet pour Diouf Sarr

La Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains s’est réunie ce lundi 23 février 2026 à l’Assemblée nationale pour examiner les projets de résolution portant mise en accusation des anciens ministres Abdoulaye Diouf Sarr et Moussa Bocar Thiam devant la Haute Cour de Justice.



Au terme des travaux, les commissaires ont adopté à l’unanimité la résolution visant Moussa Bocar Thiam. L’ancien ministre de la Communication est poursuivi pour des faits présumés de malversations financières liées au Projet Parc de Technologie numérique.



En revanche, le dossier d’Abdoulaye Diouf Sarr n’a pas été examiné lors de cette séance. L’ancien ministre de la Santé est mis en cause pour un présumé détournement de deniers publics dans la gestion des Fonds Force Covid-19.



L’examen de son cas a été suspendu, les membres de la commission ayant estimé que le dossier transmis était incomplet, en raison d’un manque de pièces justificatives.