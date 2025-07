Restructuration de Thiaroye-sur-Mer: Ousmane Sonko convoque une réunion d'urgence

Le Premier ministre Ousmane Sonko préside, ce mercredi 2 juillet 2025, une réunion d'urgence à la Primature portant sur la restructuration de Thiaroye-sur-Mer, dans le cadre du projet de dépollution de la baie de Hann.Pour cette rencontre stratégique, il a convié plusieurs membres du gouvernement, notamment le Général Jean Baptiste Tine, ministre de l'intérieur et de la Sécurité publique, Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, Yankoba Diemé, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Cheikh Tidiane Dieye, ministre de l’Hydraulique et de l'Assainissement, Maimouna Dieye, ministre de la Famille et des Solidarité, de Fatou Diouf, ministre des Pêches, des Infrastructures Maritimes et Portuaires et Balla Moussa Fofana, ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires.La rencontre réunira également les autorités administratives locales, dont le gouverneur de Dakar Ousmane Kane, le préfet de Pikine Moustapha Ndiaye, ainsi que le maire de Thiaroye-sur-Mer, El Mamadou Ndiaye. Papa Demba Niang, de la Fondation Droit à la Ville, figure aussi parmi les invités.



Pour rappel, les habitants de Thiaroye-sur-Mer ont récemment organisé de violentes manifestations, bloquant la circulation sur la Route Nationale 1. À l’origine de leur colère : le projet de dépollution de la baie de Hann, qu’ils rejettent en l’état. Les populations exigent des garanties fermes sur la restructuration urbaine de leur quartier avant toute mise en œuvre du projet.