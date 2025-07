Politique : Abdoul Mbaye rompt définitivement avec l’ACT

Abdoul Mbaye, fondateur de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), a officialisé sa rupture avec le parti qu’il a créé depuis 2016. Après avoir cédé la présidence il y a quelques temps, l’ancien Premier ministre vient de démissionner de son dernier poste au sein de la formation, la présidence d’honneur.



Dans une lettre adressée à la direction du parti, M. Mbaye justifie sa décision par son désir de se consacrer pleinement à de nouveaux projets, tant citoyens qu’économiques, rapporte "Les Echos". Il précise néanmoins que cette séparation ne remet pas en cause son attachement aux valeurs fondatrices de l’ACT, laissant entendre que son départ n’équivaut pas à un reniement de ses convictions.



De son côté, l’ACT a salué une décision « empreinte de sérénité, de responsabilité et de dignité ». Dans un communiqué, le parti a rendu hommage à son fondateur, qualifié d’« homme d’État » ayant marqué la vie politique sénégalaise par « sa rigueur, son intégrité et son sens élevé du devoir ». Il a également exprimé sa « profonde gratitude » envers Abdoul Mbaye, soulignant son engagement sans faille, sa vision et son rôle déterminant dans les combats du parti pendant près de dix ans.