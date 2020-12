Assemblée nationale: les députés de l'opposition plaident pour la suppression de l'article 80

Les députés de l’opposition ont plaidé mercredi à l’Assemblée nationale pour la suppression de l’Article 80 , lors du vote du projet de budget du ministère de la Justice. Ils estiment que cela pourrait entrainer une confusion entre la nation de chef de l’Etat et celle de chef de parti.Sur ce, la députée Mame Diarra Fam a exigé la tenue du procès ou la libération immédiate de Assane Diouf, placé sous mandat de dépôt pour avoir « insulter le président Macky Sall et la Première dame ».Par contre, d’autres députés de la majorité ont souhaité le maintien de cette disposition pour éviter certaines dérives sur la personne du président de la République. Ils ont demandé à ce que des peines dissuasives soient prononcées à l’encontre des auteurs d’actes contre-nature et de toute autre infraction contraire aux valeurs et mœurs sénégalais.