Assemblée nationale : les députés votent en faveur de la création d’une chaîne parlementaire

Un projet de création d’une chaîne de télévision parlementaire a été lancé, le 16 avril 2025, par l’Assemblée nationale du Sénégal. Ce projet visant à «renforcer la transparence parlementaire, à approfondir la démocratie représentative et à consolider l’État de droit», a été adopté, ce mercredi 18 février 2027, lors d’une séance plénière.



121 députés ont voté pour, cinq (05) se sont abstenus et aucun député n’a voté contre. Selon le député Ayib Daffé, président du groupe parlementaire majoritaire (Pastef), «l’Assemblée nationale, en tant qu’organe de représentation du peuple, se doit d’assurer une accessibilité accrue à ses travaux et de garantir une information institutionnelle claire, fiable et régulière», et que «la création de la Chaîne parlementaire répond à cette exigence» démocratique.



«Pour veiller à la qualité, à l’objectivité, au pluralisme des opinions et à l’indépendance de l’information véhiculées dans la chaine, un conseil éditorial, supervisé par le Bureau de l’Assemblée nationale, est d’ailleurs prévu », a précisé Ayib Daffé.



Le député Samba Diouf, rapporteur de l’inter commission constituée par la commission de la Culture et de la Communication et la commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains, a précisé que la régulation de la chaine sera assurée par l’Assemblée nationale elle-même.



La proposition de loi a été initiée par les députés Aliou Sène, Mbène Faye et Ayib Daffé, tous du groupe parlementaire majoritaire Pastef Les Patriotes.