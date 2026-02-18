6e édition du concours du meilleur CHST : la CSS mise sur la sécurité au travail pour booster la productivité

La Caisse de Sécurité Sociale (CSS), en étroite collaboration avec la Direction de la Santé et Sécurité du ministère en charge du Travail, a officiellement donné le coup d'envoi de la 6ème édition du concours national du meilleur Comité d’Hygiène et de Sécurité au Travail (CHST). Entre émulation, partage de bonnes pratiques et mise en conformité réglementaire, cette initiative s'affirme comme un levier majeur de la productivité des entreprises sénégalaises.



​Lancé pour la première fois en 2015, ce concours dépasse le cadre d'une simple compétition. Pour Ramatoulaye Niang Fall, Directrice Générale du Travail et de la Sécurité Sociale, l'objectif est avant tout de créer une dynamique positive au sein du tissu économique national. Elle souligne que l’enjeu est de « stimuler l’émulation » en tirant vers le haut les comités qui accusent un certain retard, tout en permettant aux structures les plus avancées de partager leurs expériences réussies.



L’adhésion au concours repose sur le volontariat, et la CSS a déployé un dispositif technique pour permettre à chaque entreprise candidate de s'engager sereinement dans cette démarche de progrès.



​Le message porté par les autorités est clair : la sécurité au travail est un impératif de dignité humaine. Ibrahima Diallo, Directeur de la Sécurité et de la Santé au Travail, a rappelé avec fermeté que depuis juin 2022, l'Organisation Internationale du Travail (OIT) reconnaît un environnement de travail sûr et sain comme un droit fondamental.



​Selon lui, la prévention n'est pas un luxe mais le socle d'une productivité durable et d'un climat social apaisé. Il a toutefois déploré que de nombreuses entités, malgré un effectif légal suffisant, n’aient pas encore installé de CHST ou laissent leurs comités actuels en état de léthargie.



De son côté, Makébé Sylla, Directeur de la prévention des risques professionnels, inscrit cette initiative dans le cadre du Programme National de Sécurité Santé au Travail. L'objectif est de toucher tous les secteurs, du privé au public, sans oublier l'économie informelle, pour instaurer une véritable culture de la prévention à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle.



​Pour cette 6ème édition, la Caisse de Sécurité Sociale a prévu des récompenses significatives pour valoriser l'excellence. Le concours est ouvert à tous les établissements régulièrement immatriculés au Sénégal disposant d’un CHST fonctionnel.

Les trois premiers lauréats recevront respectivement des prix d'une valeur de 2 000 000 FCFA, 1 500 000 FCFA et 1 000 000 FCFA. Ces dotations, remises sous forme de bons, permettront l'achat d'équipements de protection individuelle (EPI), le financement de formations ou la sécurisation des installations techniques. En complément, sept prix d'encouragement seront attribués pour saluer l'engagement des autres participants.

En déclarant cette édition officiellement ouverte, les autorités réaffirment une conviction forte : investir dans la santé et la sécurité au travail, c'est avant tout investir dans le capital humain, moteur essentiel de la performance des entreprises.