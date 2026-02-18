Médias et Religion : le CNRA appelle à la vigilance durant le Ramadan et le Carême

Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) a publié ce mercredi 18 février 2026 une mise en garde à l'endroit des médias sénégalais. L'organe de régulation exhorte les diffuseurs à une attention particulière concernant les contenus programmés durant les périodes de jeûne religieux.



Le régulateur demande aux « médias audiovisuels, tous modes de diffusion confondus, de faire preuve de vigilance dans le choix de leurs émissions ». L'accent est mis sur « le respect de la foi, des croyances et des sensibilités culturelles du public ». Le CNRA souligne que le soin apporté aux contenus doit refléter les valeurs de cohabitation pacifique qui caractérisent la société sénégalaise.



Le communiqué rappelle le cadre légal et réglementaire interdisant la diffusion de tout élément de nature à constituer une menace pour la stabilité nationale ou la cohésion sociale. Sont également proscrits les contenus incitant à l'intolérance, à la stigmatisation, à l'exclusion ou à la marginalisation. L'instance précise que tourner en dérision les religions ou provoquer une confrontation entre les différentes confessions, confréries ou communautés est formellement banni.



Le CNRA met en garde contre la diffusion de messages susceptibles de mettre en péril la vie en communauté. L'instance de régulation indique qu'elle « compte sur le sens des responsabilités des professionnels des médias pour privilégier des contenus conformes à la loi ».



