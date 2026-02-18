Mbour : une quinquagénaire, suspectée d’enlèvement de mineures et de vols de boucles d’oreilles, arrêtée

À Mbour, dans le sud du Sénégal, la police a interpellé A. Kane, une femme de 45 ans. Elle est suspectée d’une série d’enlèvements visant des écolières afin de leur dérober leurs boucles d’oreilles en or.



Selon le journal L’Observateur, la mise en cause a été arrêtée à la suite d’une plainte déposée par la mère d’une fillette de 10 ans. Selon les enquêteurs, la suspecte ciblait principalement de jeunes élèves à la sortie de l’école, se présentant comme une proche de leurs parents pour gagner leur confiance avant de les isoler et de leur arracher leurs bijoux.



Ces agissements avaient suscité une vive inquiétude parmi les parents d’élèves, plusieurs cas similaires ayant été signalés ces dernières semaines. Les écoles primaires de la localité vivaient dans un climat de crainte.



L’arrestation a été facilitée grâce au témoignage précis d’une fillette qui aurait décrit les circonstances de l’agression et identifié la suspecte. Interrogée par les policiers, la quadragénaire aurait reconnu les faits, affirmant agir «par habitude et par plaisir».



Placée en garde à vue au commissariat urbain de Mbour, A. Kane devrait être présentée au procureur dans les prochains jours. Elle pourrait être poursuivie pour enlèvement de mineure et vol, des infractions sévèrement réprimées par la loi.