Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Mort de Leïla Shahid, ancienne représentante de la Palestine en France

Leïla Shahid, ancienne représentante de la Palestine en France, a été retrouvée morte à son domicile mercredi 18 février, elle avait 76 ans. Malade depuis de nombreuses années, elle aurait mis fin à ses jours dans sa maison située à Lecques dans le sud de la France.



Mort de Leïla Shahid, ancienne représentante de la Palestine en France
L’ancienne diplomate palestinienne Leïla Shahid est décédée mercredi 18 février, a annoncé sa sœur Zeina, confirmant une information du journal Le Monde. « Oui, elle est morte aujourd’hui », a-t-elle dit, sans préciser les circonstances de son décès.
 
Son corps a été retrouvé mercredi à Lecques (Gard), où elle vivait, a indiqué une source proche de l’enquête. Selon les premiers éléments, il s’agirait d’un suicide, a ajouté cette source précisant qu’une enquête avait été ouverte pour « recherche des causes de la mort », comme c’est le cas en pareilles circonstances. Selon Le Monde, Leïla Shahid, 76 ans, était gravement malade depuis plusieurs années.
 
Leïla Shahid a été de 1994 à 2005 la déléguée générale de l’Autorité palestinienne en France, avant d’occuper les mêmes fonctions à Bruxelles durant la décennie suivante. L’actuelle ambassadrice de la Palestine en France, Hala Abou-Hassira, a salué sur X « une ambassadrice iconique », déplorant « une immense perte pour la Palestine, et pour le monde qui croit en la justice ».
 
Née en 1949 au Liban, Leïla Shahid a été la première femme à représenter l’OLP, dirigée par Yasser Arafat, à l’étranger. Elle a commencé sa carrière en Irlande en 1989, avant de cumuler l’année suivante cette fonction avec celle de représentante aux Pays-Bas où elle s’installe.
 
Elle compte parmi les premiers Palestiniens à avoir établi des contacts avec des Israéliens favorables à la paix. Leïla Shahid a effectué ses études secondaires au Liban, puis une licence d’anthropologie à l’Université américaine de Beyrouth. Elle était mariée à un écrivain marocain.
Autres articles

La Croix (avec AFP)

Mercredi 18 Février 2026 - 18:10


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter