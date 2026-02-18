Université de Thiès : le Rectorat de menace de sanctionner les étudiants auteurs de délogements d'élèves

Le Recteur de l’Université Iba Der Thiam (UIDT), le Professeur Mamadou Babacar Ndiaye, a publié ce mercredi 18 février 2026 une note de service à l'attention de la communauté estudiantine. Cette réaction officielle fait suite aux perturbations enregistrées dans les établissements scolaires du pays.



Le document administratif n°00000251 souligne que des dysfonctionnements dans la tenue des enseignements ont été constatés ce mardi 16 février dans plusieurs collèges et lycées du Sénégal. L'administration rectorale lie formellement ces incidents au mot d'ordre de grève de soixante-douze heures décrétées par les amicales d’étudiants des universités publiques.



Face aux risques de dérives et aux conséquences jugées imprévisibles, le Rectorat annonce des mesures de coercition immédiates. « Tout étudiant identifié comme participant à des actions de délogement d'élèves sera traduit devant le conseil de discipline de l'université » lit-on sur la note précisant que les « auteurs de tels actes devront répondre de leurs agissements et s'exposent à des sanctions appropriées selon la gravité des faits ».



Le Professeur Mamadou Babacar Ndiaye exhorte les grévistes à « faire preuve de maturité afin de prévenir toute situation fâcheuse au sein de l'espace public et scolaire ». La direction de l'UIDT insiste sur la nécessité de préserver la stabilité du calendrier académique malgré le contexte de contestation.



