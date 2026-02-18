Ligue 1 française : Habib Bèye sera officialisé sélectionneur de Marseille ce jeudi

Moins de deux semaines après sa mise à l’écart par le Stade de Rennes (Ligue 1 française), dont il était l’entraîneur, l’ancien international sénégalais, Habib Bèye, sera officialisé ce jeudi 19 février comme nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille (OM), toujours dans le même championnat, selon RMC Sport.



Le choix porté sur Habib Bèye n’est pas vraiment une surprise. Sur le banc de l’OM, il était le favori pour succéder à Roberto De Zerbi. Mais le club attendait que son départ de Rennes soit formalisé et que les diligences administratives soient effectives.



Pour rappel, le lundi 09 février, le Stade de Rennes avait officialisé une «procédure à l’endroit de son entraîneur principal Habib Beye et de ses adjoints», sans évoquer clairement leur limogeage, avant de confier l’intérim à Sébastien Tambouret, entraîneur de la réserve, pour la réception du PSG, en ouverture de la 22e journée de Ligue 1.



Mais pour la presse française, l’ancien coach rennais réclamerait des indemnités liées à sa prolongation automatique en cas de qualification européenne. Les discussions internes n’ayant pas abouti, le dossier avait été confié aux instances juridiques compétentes.