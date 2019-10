Assemblée nationale : les listes des membres des 14 commissions parlementaires ratifiées à l’unanimité

L’Assemblée nationale a ratifié à l’unanimité les listes des membres des 14 commissions parlementaires. Le vote a eu lieu ce mardi dans la matinée en plénière.



Il s’agit notamment des listes de la commission finances ; de la commission économie ; de la commission développement rural ; de la commission de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ; de la commission développement durable et transition écologique ; de la commission énergie et ressources minérales ; de la commission décentralisation ; de la commission des Sénégalais de l’extérieur et de l’intégration africaine ; de la commission défense et de la sécurité ; de la commission culture et communication ; de la commission santé de la population et des affaires sociales ; de la commission comptabilité et contrôle ; de la commission des délégations ; de la commission éducation, jeunesse et loisirs.



Les députés devront constituer, cet après-midi, les bureaux de ses commissions.