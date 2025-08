Dialogue national : la CVR presse le chef de l’État de créer un comité de suivi « inclusif »

La Convergence pour la défense des Valeurs Républicaines (CVR) a réagi, ce 4 août 2025, à l’arrêté présidentiel n°025556 du 21 juillet 2025 portant création d’un comité de rédaction chargé d’élaborer les textes législatifs découlant du Dialogue national. Dans une déclaration rendue publique, la CVR insiste sur la nécessité de respecter l’esprit et la lettre du consensus issu des concertations.



La plateforme politique rappelle avoir déjà exprimé sa position dans une précédente déclaration du 25 juin, où elle affirmait que « la définition consensuelle des modalités de mise en œuvre de ces accords constituera un pas décisif pour la démocratie sénégalaise ». Elle ajoutait qu’« à cette fin, il est impératif de mettre sur pied, dans les meilleurs délais, un comité de suivi inclusif ». Selon la CVR, ce comité aurait pour mission « de se pencher sur les modalités de mise en œuvre des accords de principe et d’approfondir l’examen des points de désaccord ».



Dans la note parvenue à PressAfrik, la CVR se dit « préoccupée par l’absence de comité de suivi clairement établi. » Elle met en garde contre toute démarche qui ignorerait les conclusions du dialogue : « Toute approche contraire serait de nature à jeter un discrédit sur le processus du Dialogue national, qui risquerait alors d’être perçu comme une manœuvre destinée à entériner des décisions déjà arrêtées. »



Les leaders de la CVR appellent donc le président de la République à créer « immédiatement » un tel comité, seul garant, selon eux, de « la cohérence, de la transparence et de la légitimité dans la mise en œuvre des conclusions du Dialogue national ».



Enfin, la déclaration conclut par un avertissement sur les dérives possibles : « L’édition 2025 du Dialogue national ne saurait être réduite à une opération de communication politique. Elle doit rester fidèle à sa vocation : une étape structurante de la refondation démocratique, construite avec et pour le peuple sénégalais. »