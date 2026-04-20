Assemblée nationale : les ministres auditionnés en commissions du 21 avril au 8 mai

Les membres du Gouvernement seront auditionnés à partir de ce mardi 21 avril 2026 par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale du Sénégal, conformément à l’article 44 de son règlement intérieur, a indiqué la porte-parole du gouvernement.



Selon Marie Rose Khady Fatou Faye, cet article prévoit que, au plus tard le 1er juin de chaque année, les commissions permanentes organisent des séances d’audition des ministères relevant de leur compétence et que les rapports issus de ces travaux servent à l’information des députés, notamment dans le cadre du Débat d’Orientation budgétaire.



Les auditions se dérouleront du 21 avril au 8 mai 2026 à la Salle Marie Joséphine Diallo, à raison de deux séances par jour, à 9h00 et à 16h00, précise la même source.