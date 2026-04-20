Pacte de stabilité sociale, projets infrastructurels : le gouvernement face à la presse ce mardi

Le Gouvernement tiendra une conférence de presse, ce mardi 21 avril 2026, à 15 heures, au Building administratif Mamadou Dia, selon la cellule de communication de la Primature.



La rencontre sera animée par les ministres de l’Education nationale, Moustapha Guirassy, de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Olivier Boucal, du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sy, et de celui des Infrastructures, Déthié Fall.



Les échanges porteront principalement sur le Pacte national de stabilité sociale et la situation des projets infrastructurels.



Ce rendez-vous intervient quelques jours après la signature d’un protocole d’accord entre le gouvernement et le G7, le groupe de syndicats les plus représentatifs du secteur de l’éducation, et la suspension de la grève de la Fédération des transporteurs.