Droits des LGBT : Macky Sall clarifie sa position en tant que candidat à l’ONU

Macky Sall, candidat au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, a échangé ce lundi 20 avril 2026 avec des représentants de la société civile à New York.



Interrogé sur les questions liées aux LGBT, l’ancien chef de l’État sénégalais a livré sa position en tant que candidat à la tête de l’ONU. Il a rappelé que ces thématiques relèvent avant tout de débats de société, tout en insistant sur la préservation des principes fondamentaux.



« Pour les LGBT, c’est un sujet de société, j'ai souvent eu des positions connues, mais à ce niveau, je voudrais dire une chose, nous devons comprendre que les sujets de société ne doivent pas faire l'objet d'imposition, mais nous avons aussi les droits humains et nous avons la charte des Nations Unies qui défend les droits de l'homme, qui défend la dignité humaine », a déclaré Macky Sall.



« Ça va être un principe qui sera consacré, qui sera défendu, que j'assumerai. Mais en même temps, il ne faut pas que ce sujet soit imposé, je n'ai jamais accepté qu'on me l'impose moi en tant que président du Sénégal à l'époque », a-t-il ajouté.



Toutefois, Macky Sall a souligné que ces questions doivent tenir compte des sensibilités propres à chaque société, tout en défendant les principes.



Il a évoqué les pressions auxquelles certains pays, notamment africains, ont été confrontés, tout en notant que même dans les pays développés, la question ne fait pas consensus.



« Les pays africains, la plupart ont résisté, d'autres n'ont pas résisté, parce qu'ils n'ont pas les capacités de résister à autant de pression, mais on voit bien que même dans les pays développés, ici aux États-Unis, c'est un sujet qui ne fait pas l'unanimité. Il y a un moment, c'était les États-Unis les champions pour pousser les gens vers ça. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les États-Unis n'ont pas de question, il y a deux sexes, homme-femme, point final. Donc voyez-vous, même ici, le débat n'est nulle part achevé », a dit Macky Sall.



Pour le candidat, il est essentiel de laisser les sociétés réguler ces débats, tout en veillant au respect des droits humains et de la dignité de chaque individu.

