Politique : Amadou Ba dément toute mise à l’écart de Birame Souleye Diop et Aliou Bèye au Pastef

Le responsable de la communication du Pastef, Amadou Ba, a apporté un démenti formel ce lundi 20 avril 2026 concernant les rumeurs de remaniement interne au sein de la formation présidentielle. Réagissant à une information diffusée par le média EDP TV suggérant la non-reconduite de certaines figures de proue à des postes stratégiques, le cadre du parti a tenu à clarifier la situation sur ses canaux officiels. Il a précisé que les récentes nominations au sein du Bureau politique ne signifient en aucun cas le départ des responsables dont les noms n’ont pas été cités dans le dernier communiqué.



Dans sa mise au point, Amadou Ba a confirmé que Birame Souleye Diop conserve ses prérogatives de Vice-président du parti. De même, Aliou Bèye demeure à son poste de Secrétaire national chargé de la massification. Cette déclaration vise à couper court aux interprétations faisant état d’une éventuelle disgrâce ou d’une restructuration visant à écarter ces cadres historiques du mouvement. Le responsable a rappelé que les nominations récentes viennent en complément des structures existantes et non en remplacement des titulaires actuels de ces fonctions clés.



Cette clarification intervient dans un climat de surveillance accrue de l’opinion publique sur l’organisation interne du parti au pouvoir. En réaffirmant la stabilité de son architecture de direction, le Pastef cherche à maintenir la cohésion de ses rangs et à rassurer sa base militante sur la continuité du projet politique. Les postes de Vice-président et de responsable de la massification restent ainsi entre les mains des personnalités chargées de piloter l’ancrage territorial et la stratégie du parti sur l’ensemble du territoire national.



« Tous les responsables non cités dans le communiqué portant nomination des nouveaux membres du Bureau politique conservent leur poste.



Monsieur Birame Souleye Diop est toujours Vice-président du Parti et Monsieur Aliou Bèye, Secrétaire national chargé de La massification. »

