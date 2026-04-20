Football : La FSF dévoile le nouvel attelage des sélections nationales sous l’impulsion du nouveau DTN

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a officialisé ce dimanche 19 avril 2026 une profonde réorganisation de ses encadrements techniques. Ce vaste mouvement, qui intervient un mois après la nomination de Souleymane Diallo au poste de Directeur technique national (DTN), marque une volonté claire de redynamiser les sélections de jeunes et la filière féminine. Ce processus de recrutement rigoureux, qui a attiré plus de 400 candidatures, a permis de configurer des staffs complets pour l'ensemble des catégories, à l'exception notable de l'équipe nationale A masculine, maintenue en dehors de cette vague de changements.







L'un des faits marquants de cette restructuration est le retour de Serigne Saliou Dia aux commandes de l'équipe nationale olympique (U23). Ancien sélectionneur des U17 et des U20, le technicien expérimenté retrouve un banc qu'il a déjà mené au sacre lors des Jeux africains de 2015. Sa mission prioritaire sera de qualifier le Sénégal pour les Jeux Olympiques, une compétition dont les Lions sont absents depuis l'édition de Londres en 2012. Le choix de Dia, qui a également remporté la CAN U17 en 2023, s'appuie sur son expertise reconnue dans la formation et sa connaissance parfaite des paliers de progression vers le haut niveau.







Le déploiement technique concerne toutes les strates du football national. L’équipe locale est désormais dirigée par Ali Mal, tandis que Malick Daff conserve la tête des U20 avec un staff renouvelé. Chez les U17, la responsabilité est confiée à Lamine Ludovic Sané, alors que les U15 seront gérés par Ousmane Diop. Pour le football féminin, la FSF joue la carte de la continuité avec le maintien de Mame Moussa Cissé chez les A, tout en confiant les catégories jeunes à Abatalib Fall (U20), Christian Basse (U17) et Fatou Mery Faye (U15). En beach soccer, la confiance est renouvelée à Ngalla Sylla, garant de la stabilité dans une discipline où le Sénégal brille régulièrement sur la scène continentale.







Cette réorganisation porte l'empreinte de Souleymane Diallo, dont l'ambition affichée est d'harmoniser les méthodes de travail entre les différentes sélections pour renforcer la cohérence du projet technique national. Après la désignation des entraîneurs, la prochaine étape de ce plan de structuration sera la nomination des Team Managers pour chaque catégorie. La crédibilité de cette nouvelle dynamique sera désormais scrutée à travers les résultats sportifs, particulièrement pour les sélections de jeunes dont les échéances continentales approchent à grands pas.

