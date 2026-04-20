Organisation des Nations unies : Macky Sall veut promouvoir les femmes une fois élu

Macky Sall, candidat au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), a rencontré ce lundi 20 avril 2026 des représentants de la société civile à New York. À cette occasion, l’ancien président sénégalais a mis en avant son engagement en faveur de la promotion des femmes, promettant d’en faire une priorité s’il est élu à la tête de l’organisation.



« Si je suis élu secteur général, croyez-moi, l'organisation reflétera cette promotion des femmes sur la base du mérite, à tous les échelons de la responsabilité. À commencer d'abord par le premier vice-secrétaire général, nécessairement, et à tous les niveaux », a-t-il déclaré.



Macky affirme être un homme engagé pour la promotion des femmes, la promotion des droits des femmes et la défense, mais surtout l'autonomisation des femmes, sur le plan économique. Selon lui, « sans autonomie, il est difficile pour les femmes de faire valoir pleinement leurs droits ». Il plaide ainsi pour un accès équitable aux ressources et aux opportunités, au même titre que les hommes.



Pour illustrer son engagement, il a rappelé plusieurs mesures prises durant sa présidence : la nomination d’une femme au poste de Premier ministre, la désignation de la première femme à la tête de la Police nationale, ainsi que celle de la première gouverneure de région. Il a également évoqué la réforme permettant aux femmes sénégalaises de transmettre leur nationalité à leur époux étranger.



Enfin, Macky Sall a souligné avoir favorisé l’accès des femmes à des postes de responsabilité dans l’enseignement supérieur, notamment en nommant des femmes rectrices d’universités, dont celles de Kaolack et de Thiès, ainsi que plusieurs directrices générales d’instituts supérieurs.

