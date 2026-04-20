Forum de Dakar 2026 : le Président Bassirou Diomaye Faye appelle à passer de la réflexion à l'action

Le Chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement ouvert ce lundi 20 avril 2026 la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Devant un parterre de dirigeants, dont ses homologues Julius Maada Bio (Sierra Leone et président en exercice de la CEDEAO) et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani(Mauritanie), le Président Faye a articulé son discours autour d'une conviction centrale : l'indissociabilité de la paix, de la sécurité et du développement. Pour le dirigeant sénégalais, la stabilité n'est pas une fin en soi, mais le socle indispensable pour attirer les investissements et promouvoir l'éducation et la santé.







Le Président de la République a plaidé pour une rupture avec les approches exclusivement militaires des crises sécuritaires. Il préconise une stratégie intégrée où les réponses sécuritaires sont systématiquement couplées à des programmes de développement économique dans les zones vulnérables. En s'attaquant à la pauvreté et aux inégalités, qu'il identifie comme les racines des conflits, Bassirou Diomaye Faye souhaite transformer les cercles vicieux de l'instabilité en dynamiques de croissance.







L'unité et l'intégration africaine ont également été au cœur de son allocution. Affirmant que « l’union fait la force », le Chef de l'État a invité ses pairs à dépasser les logiques de vulnérabilité pour inscrire le continent dans une trajectoire de puissance économique. Selon lui, le renforcement de l'engagement des États dans les politiques communautaires est l'unique voie pour que l'Afrique puisse peser de manière significative dans les grandes décisions mondiales et faire entendre sa voix sur la scène internationale.







En clôturant son intervention, Bassirou Diomaye Faye a exhorté les participants à des échanges « sans tabou » pour que cette 10e édition marque le passage définitif de la réflexion à l'action concrète. Affichant un optimisme fondé sur le potentiel et les ressources du continent, il a appelé à un Forum plus connecté aux réalités des populations, premières victimes des crises. Ce discours marque une volonté affirmée du Sénégal de jouer un rôle moteur dans la construction d'une Afrique intégrée, stable et prospère.

