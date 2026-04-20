Forum sur la paix et la sécurité : le Président El Ghazouani appelle à une réponse globale dans la lutte contre l’instabilité

Le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a pris part à la 10e édition du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique, ouverte ce lundi 20 avril 2026 à Diamniadio. A cette occasion, il a estimé qu’une réponse uniquement sécuritaire ne peut suffire face à l’instabilité persistante. « Une réponse exclusivement sécuritaire saurait suffire. C’est pourquoi une approche plus globale s’impose », a-t-il déclaré.



Dans son intervention, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a insisté sur la nécessité d’améliorer la gouvernance politique, économique et sociale dans les pays africains. Il a également appelé à apaiser la vie politique à travers le dialogue et le consensus, tout en renforçant l’État de droit et en consolidant des systèmes démocratiques capables de garantir une alternance pacifique.



Le président mauritanien a par ailleurs souligné l’importance de garantir un accès équitable aux conditions de vie afin de réduire les inégalités, les fragilités sociales et les risques d’instabilité. Selon lui, les défis sécuritaires actuels ne peuvent être relevés sans une coopération renforcée entre les États africains.



« La stabilité du continent reste tributaire de notre capacité à mettre en place des mécanismes d’action collective et des dispositifs efficaces de coordination, de mutualisation des moyens et de mise en synergie des efforts », a-t-il insisté



Le président mauritanien, a mis en avant la nécessité pour l’Afrique de développer des réponses innovantes et fondées sur le dialogue face aux multiples crises qu’elle traverse.



« Tension sociale, tension identitaire, déficit de gouvernance, rupture institutionnelle, vulnérabilités économiques, effets de changement climatique et expansion des groupes armés non étatiques constituent autant de facteurs qui mettent à rude épreuve la cohésion de nos sociétés et parfois même la pérennité de nos Etats », a déploré M. El Gazouani.