Assemblée nationale: les vérités de Yaya Sow sur son "limogeage"

L’information faisant état du limogeage du Vice-président de la Commission santé de l’Assemblée nationale, a été démentie par le concerné lui-même. Yaya Sow, comme c’est lui qu’il s’agit, tient à préciser qu’il n’a pas été démis de ses fonctions mais que c’est lui-même qui a préféré ne plus faire partie de ladite Commission.



Le journal L’As avait souligné que le député-maire de Ribot-Escale a été limogé de son poste suite à sa sortie contre le chef de l’Etat lors de la formation du bureau de l’Assemblée nationale. Et, rappelle la même source, il avait boycotté le vote avant d’inviter le président Macky Sall à accorder plus de considération aux responsables de la première heure de l’Alliance pour la République (Apr).