Assemblée nationale: ratification de la liste des membres de la Commission Ad hoc ce mercredi

L’Assemblée nationale ratifie ce mercredi 17 février 2021 la liste des membres de la commission Ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée d’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Une troisième procédure dans l’affaire de « viols et menaces de mort » opposant le leader du "Pastef les Patriotes" et une jeune dame masseuse de 21 ans dénommée Adji Sarr, après l’installation de la commission Ad hoc lundi 15 février.



En effet, la procédure a démarré, jeudi dernier avec le bureau de l'Assemblée nationale qui a été saisie par une lettre du ministère de la Justice, adressée à Moustapha Niasse en date du 6 février.



Un pas de plus vers la plénière qui se tiendra le 22 février prochain. D'ailleurs l'on apprend après concertation, hier-mardi 16 février, Ousmane Sonko a choisi sa collègue Aîda Mbodji pour la défendre lors de séance de ce mercredi.