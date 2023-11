Assemblée nationale : une hausse de plus d’un milliard de F Cfa sur le budget du ministère de la Jeunesse

Les députés de l’Assemblée nationale se sont penchés ce mercredi sur le vote du projet de budget 2024 du ministère de la Jeunesse, de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi. Après le vote, le budget est arrêté à la somme de 33 444 276 062 francs Cfa en autorisations d’engagement et crédits de paiement soit une hausse de 1 095 309 108 francs Cfa en valeur absolue et 3,39% en valeur relative comparativement à l’exercice 2023, indique le rapport de la commission des finances de l’Assemblée nationale.



Les crédits sont destinés à des programmes se rapportant à l’éducation à la citoyenneté et la promotion du volontariat, la protection sociale des jeunes, la promotion socio-économique des jeunes entre autres.



Le ministre de la Jeunesse, de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi, Pape Malick Diop Ndour, défend le budget de son département, en présence des ministres des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, et du Travail, du Dialogue social et Relations avec les institutions, Samba Sy.