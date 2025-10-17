Assises de l’entreprise : Baïdy Agne expose les inquiétudes de l'entreprise sénégalaise face aux contentieux bancaires

Le président du Conseil national du patronat (CNP), Baïdy Agne, a mis en lumière les grands défis de l'Afrique et a fait part des inquiétudes des entreprises sénégalaises, notamment face aux contentieux bancaires et au manque de communication sur les codes des impôts et des douanes. Il a souligné, dans son discours, lors de la cérémonie d’ouverture des Assises de l’entreprise, hier jeudi, l'importance de rectifier le tir pour saisir les opportunités et profiter des défis du continent africain en mettant l’accent sur les contentieux bancaires et la nécessité de désengorger le Tribunal de Commerce de Dakar.



Il a également insisté sur l'absence de concertation dans l'élaboration des Codes des Impôts et des Douanes et sur l'apurement de la dette intérieure. Le patronat a appelé à rectifier le tir pour saisir les opportunités et profiter des grands défis du continent africain.



La cérémonie d'ouverture des Assises de l'entreprise, organisées par le Conseil national du patronat (CNP) sur le thème : « Croissance Plus, Économie Compétitive, Souveraineté & Emplois Durables », a été présidée par le ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop, en présence du ministre des Infrastructures, Déthié Fall, du ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, du ministre de la Formation professionnelle, Amadou Ndieck Sarré, ainsi que d'une présence remarquée du patronat.



Devant l'ensemble des chefs d'entreprise, le président du patronat, Baïdy Agne, est revenu sur la mobilisation de ressources sous-exploitées, qui, à l'en croire, représente un défi majeur pour l'Afrique.



Revenant sur le thème de cette édition des Assises, « Croissance Plus, Économie Compétitive, Souveraineté & Emplois Durables », Baïdy Agne s'est dit conscient des urgences et priorités économiques, budgétaires et sociales auxquelles l'État fait face. « La santé de l'Entreprise est de plus en plus fragile dans certains secteurs d'activités... Mais nous sommes des entrepreneurs optimistes... L'Entreprise ne bute jamais sur des difficultés, ni ne contourne des obstacles... « Croissance Plus, c'est en effet à l'Entreprise de la générer par l'investissement et les gains de productivité », a expliqué, le président du patronat. Il a ajouté que « Croissance Plus, c'est aussi optimiser notre position confortable dans le secteur des assurances : plus de 631 milliards de francs CFA d’investissements et de placements dans l’économie, dont 25 % placés en obligations et valeurs d’État ».



Selon M. Agne, la mise en place d'un cadre réglementé pour faciliter la création de marchés secondaires est une demande des assureurs pour rendre leurs actifs plus liquides et contribuer à la croissance. « Croissance Plus, c'est également rappeler que Dakar est la première place bancaire de l’UEMOA, mais nous ne capitalisons pas assez nos acquis... Faire de Dakar un Hub Financier pour accroître les flux d'investissements et de capitaux, c'est possible au regard de la qualité de notre écosystème financier, numérique, énergétique, minier et agro-industriel. Cependant, pour qu'il y ait plus de concours bancaires à l'économie dans les mois à venir, le secteur bancaire attire notre attention sur le montant de plus de 750 milliards de francs CFA de créances bancaires en contentieux judiciaire », s’est désolé de constater le président du patronat.



Baïdy Agne s'est aussi prononcé sur le Code Général des Impôts et le Code Général des Douanes. Et, sur ces deux Codes, il n'a pas manqué d'exposer les inquiétudes de l'entreprise. « Des inquiétudes ? Oui, l'Entreprise en a. C'est normal, car nous avions une longue tradition de dialogue et de concertation technique avec la Direction générale des Impôts et avec la Direction générale des Douanes. Monsieur le directeur de Cabinet du ministre des Finances et du Budget, rien ne filtre du huis clos des deux Directions générales. Or, se parler pour mieux se comprendre est essentiel pour plus de civisme, d'équité, de transparence, mais aussi pour moins d'interprétations, de demandes d'arbitrage, de contentieux et de sanctions. L'Entreprise renouvelle sa disponibilité pour la relance des concertations techniques. L’équilibre budgétaire nécessaire à notre politique macroéconomique et le financement de nos politiques sectorielles nous interpellent tous », a fait remarquer le président du CNP.



A l'en croire, l'entreprise plaide pour le civisme fiscal, mais la pression est trop forte sur les mêmes contribuables. « Nous souhaitons être pleinement associés à l'élaboration de la Loi sur la souveraineté économique… Il nous sera ainsi possible de présenter à notre partenaire, l’État, l’écosystème inclusif, dynamique et durable que nous voulons construire ensemble », a indiqué M. Agne.



En ce qui concerne la dette intérieure, le patronat plaide pour l'apurement progressif des créances et pour que le délai d'attente soit le plus court possible pour l'entreprise, avec une priorité accordée aux secteurs en difficulté.