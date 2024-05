Assises de la Justice : Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolli fustige et appelle au boycott

Le leader de la coalition « Nekalfi Askan Wi » a fustigé une organisation non inclusive des Assises de la justice initiées par les nouvelles autorités. Il a ainsi appelé les patriotes à boycotter ces assises, qu’il juge inutiles en raison de la continuité d’une justice similaire à celle sous Abdoulaye Wade et Macky Sall. Il a insinué que toute cette agitation vise à étouffer sa proposition de loi à l’Assemblée nationale criminalisant l’homosexualité.



Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolli qui reproche aux autorités actuelles de ne pas avoir honoré le dialogue national sous le régime de Macky Sall a affirmé que rendre la pareille à Diomaye et Sonko pourrait s’avérer difficile. Bara Dolli a estimé que la justice devrait se concerter elle-même pour sortir de la crise. Il a également désapprouvé l’invitation de politiciens impliqués dans des assassinats, tout en excluant d’honnêtes citoyens pour des raisons politiques. Selon lui, cela ne mènera à rien de constructif.



Le leader « Nekalfi Askan Wi » a soutenu que les véritables urgences pour les Sénégalais sont ailleurs, notamment la diminution du coût de la vie et des loyers, la fourniture d’engrais de qualité aux paysans, et le paiement des arriérés de salaires aux travailleurs de la FERA.