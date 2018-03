Association de malfaiteurs, vol en réunion : 4 gendarmes renvoyés devant la criminelle

Ibrahima Faye Ndiaye, André Dockel Ndiaye, Waly Diop et Aly Diop ont été envoyés devant la Chambre criminelle pour vol en réunion avec usage d’arme, extorsion de fonds association de malfaiteurs, entre autres.



Ces 4 hommes de tenue au moment des faits, ont usé de leur position pour soutirer de l’argent au Marocain du nom de Mouhamed Fagoul. En effet, révèle Libération, les faits datent du 1e avril 2016. Ce jour-là, le ressortissant marocain qui avait rendez-vous avec son fournisseur a été surpris à la station Oil Libya de Diamniadio par l’arrivée de 5 personnes dont deux en tenues de gendarmes qui lui ont fait savoir qu’ils faisaient partie de l’unité de lutte contre le terrorisme.



Sur ce, ils l’ont conduit dans la forêt de Mbao Keur Massar où ils l’ont délesté des 1200 euros qu’l détenait par devers lui, avant de lui intimer de les ramener chez lui pour une «pérquisition ». Arrivée chez M. Fagoul, ils l’ont forcé à émettre un chèque de 4 millions de francs Cfa qu’il leur a remis.



Le Marocain qui s’est ouvert de ce problème à un de ses amis a vu ce dernier porter l’affaire à la gendarmerie de la Foire en donnant le signalement du véhicule. Et le commissaire, qui en avait pris bonne note, a été surpris de voir un de ses éléments débarquer à bord du même véhicule. Celui a été placé en garde à vue et l’enquête ouverte avait mené aux autres membres de la bande.

En attendant, les 4 mis en cause ont été radiés de la gendarmerie