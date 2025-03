Association des écrivains du Sénégal : Abdoulaye Fodé Ndione élu président

Abdoulaye Fodé Ndione, éditeur, poète et romancier, a été élu président de l'Association des écrivains du Sénégal (AES) lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue ce samedi à Keur Birago, à Dakar. C'est après un vote serré qu'Abdoulaye Fodé Ndione a triomphé face à Sokhna Benga, qui briguait également la présidence de l'Association. Dans une déclaration pleine d'humilité et de gratitude, M. Ndione a exprimé sa satisfaction après cette victoire : "c’est une satisfaction qui m’anime après le choix porté sur ma personne. Je suis vraiment touché", a-t-il commenté, visiblement ému par le soutien de ses pairs.



Abdoulaye Fodé Ndione, un homme de culture et de conviction, n'en est pas à son premier poste de responsabilité dans le monde de la littérature. Avant cette élection, il occupait le poste de vice-président chargé de l’organisation au sein de l’Association des écrivains du Sénégal. En outre, il a présidé Afrilivres, une association d’éditeurs regroupant les pays francophones d’Afrique subsaharienne, dont le siège est à Cotonou, au Bénin.



M. Ndione a également été à la tête de l'Union des écrivains d'Afrique, d'Asie et d’Amérique latine, une organisation internationale qui œuvre pour la défense des droits des écrivains et la promotion de la littérature des trois continents.