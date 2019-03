Attaque à main armée à Jaxaay 2 : les premières révélations de l'enquête

L’enquête ouverte par la Sûreté Urbaine (Su) de Dakar après l’attaque à main armée de la station d’essence SHELL de Jaxaay 2 situé dans la banlieue dakaroise, fait ses premières révélations. Le véhicule du redoutable « commando » des 11 gangsters encagoulés a été retrouvé. Il a été abandonné aux abords d’un cimetière, sis au quartier Déni Malick Guèye de Sébikhotane.



Selon « les Echos », il s’agit d’un pick-up de couleur blanche immatriculé DK 9583 AT, qui a servi de moyen de transport des malfrats.

Le journal indique qu’au cours de l’enquête, les limiers ont pu retrouver le propriétaire du véhicule qui a subi les rigueurs de l'interrogatoire des enquêteurs.



À rappeler que des individus armés avaient attaqué dans la nuit du mardi dernier une station service SHELL, et une boutique. Le braquage s’est produit sur la route Jaxaay. Un individu a été blessé par balle et plus de 2 millions ont été emportés.