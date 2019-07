Attaque à main armée à Koungueul : des coups de feu tirés et sept moutons volés

Des hommes armés se sont attaqués au village de Nianghène à Kounguel dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 juillet 2019. Les assaillants qui ont pris d’assaut l’agence de Sodefitex, ont tabassé le gardien et ligoté le chef de service.



Après l’agence Sodefitex, les malfrats s'en ont à l’établissement bancaire Microcred après avoir ligoté le gardien. Selon Xibaaru-bambuk et repris par « L’As », ils ont tiré des coups de feu en l’air et volé sept (7) moutons avant de prendre la poudre d’escampette.