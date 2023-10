Attaque armée à Kidira : les deux présumés coupables arrêtés par la police

La police de Tambacounda a réussi à appréhender les deux jeunes auteurs présumés d'un braquage commis dans la région. Les suspects sont actuellement en garde à vue et devraient être déférés aujourd'hui même devant la justice, informe RFM.



Ils sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation, dont « association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit, et détention illégale d'arme à feu ».



Les faits qui leur sont reprochés se sont produits lors de deux attaques distinctes survenues à Tambacounda, plus précisément dans la commune de Kidira, située dans le département de Bakel.



Lors de ces attaques, les deux individus, encagoulés et armés, ont pris pour cible des boutiques appartenant à des ressortissants mauritaniens du quartier Pont.



Confrontés au refus des commerçants de céder de l'argent, les braqueurs ont ouvert le feu, blessant gravement un deux boutiquiers, avant de prendre la fuite.



L'incident s'est produit aux environs de 22 heures dans la nuit du dimanche 24 septembre.