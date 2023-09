Attaque armée à Kidira:un ressortissant mauritanien blessé, les assaillants en fuite vers le Mali

Une violente attaque a été perpétrée par deux individus encagoulés et armés dans la commune de Kidira, dans le département de Bakel. Les malfaiteurs ont ciblé une boutique appartenant à des ressortissants mauritaniens du quartier Pont, dans cette localité.



Face au refus des commerçants de céder de l'argent, les assaillants ont ouvert le feu, atteignant l'un des commerçants nommé Saïd Al Moustapha. Ce dernier a immédiatement été évacué aux Urgences du centre hospitalier régional de Tambacounda pour recevoir des soins et faire extraire la balle qui l'a touché.



L'incident s'est déroulé vers 22 heures dans la nuit du dimanche 24 septembre, relate Rewmi Quotidien. Les assaillants ont pris la fuite en tirant un coup de feu pour dissuader toute poursuite. Les éléments du Garsi et de la Brigade de Kidira ont été alerté et se sont lancés à la poursuite des malfaiteurs. Ces derniers ont traversé la frontière pour se réfugier au Mali.



L'enquête est en cours pour identifier et appréhender les responsables de cette attaque armée.