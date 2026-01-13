Attaque armée au magasin Auchan de Thiaroye : le premier suspect, un électricien trentenaire, interpellé

La brigade de recherches de Keur Massar (banlieue dakaroise) a arrêté et placé en garde à vue L. Sow (30 ans), un électricien suspecté d’être impliqué dans l’attaque à main armée ayant visé le magasin Auchan de Thiaroye dans la nuit du 1er au 02 janvier 2026, vers 4 heures du matin.



Selon le quotidien « Libération », dans la publication de ce mardi, huit (08) présumés malfaiteurs ont escaladé le mur de l’entreprise, avec en leur possession des armes blanches et à feu, après avoir neutralisé les gardiens. Pour dissuader toute intervention de sauvetage, ils ont tiré en l’air et emporté 11 téléphones portables.



Les investigations ont permis, le 11 janvier 2026, d’interpeller aux Parcelles Assenies (banlieue de Dakar) L. Sow, qui a reconnu sa participation au braquage. Une perquisition à son domicile a permis aussi de découvrir et de saisir les vêtements qu’il aurait porté lors des faits et similaires à ceux de l’enregistrement des vidéos de surveillance du magasin Auchan.



Les enquêtes se poursuivent pour retrouver les autres bandits, pendant que le mis en cause a été inculpé pour « association de malfaiteurs, vol de nuit avec escalade et voies de faits, menaces avec armes à feu et usage de moyens de locomotion ».