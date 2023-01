Attaque contre l'ambassade d'Azerbaïdjan en Iran: il y a un mort

L'ambassade d'Azerbaïdjan en Iran a été attaquée ce vendredi matin par des inconnus armés et l'incident a fait un mort et deux blessés, a déclaré le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères dans un communiqué.



« Le 27 janvier (...), une attaque armée s'est produite contre l'ambassade d'Azerbaïdjan en Iran. Un homme armé d'une Kalachnikov a tué le chef de la garde de la mission diplomatique », indique le communiqué.



Deux autres gardiens de l'ambassade ont été blessés et se trouvent dans un « état satisfaisant », selon la même source.



Rivalité historique

Une enquête est en cours, ajoute le communiqué, sans plus de précisions.



L'Iran, où résident des millions d'Azéris, a longtemps accusé son voisin de fomenter un sentiment séparatiste sur son territoire.



Les relations entre Bakou et Téhéran sont traditionnellement délicates, l'Azerbaïdjan turcophone étant un proche allié de la Turquie, une rivale historique de l'Iran.



Téhéran redoute également que le territoire azerbaïdjanais ne soit utilisé pour une éventuelle offensive contre l'Iran par Israël, le principal fournisseur d'armes à Bakou.