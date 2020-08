Attaque d’une boutique chinoise : les membres du gang se sont évadés du commissariat de Plateau avant d’être rattrapés

Les membres du gang qui a attaqué une boutique chinoise sur les Allées du centenaire à Dakar se sont évadés du Commissariat de Plateau, avant d’être rattrapés dans le logement administratif du préfet de Dakar.



Le policier radié, Mouhamed Gassama et un de ses acolytes Cheikh Tall ont attendu que l’Agent de sécurité et de proximité (Asp) ouvre la porte de la cellule pour leur apporter le déjeuner, pour le maitriser violemment avant de s’enfuir. Ils ont été rattrapés dans le logement administratif du préfet de Dakar.



Lors de son audition, Mouhamed Gassama a confié avoir compris qu’il risquait la vie à perpétuité, raison pour laquelle il a ourdi un plan, avec Cheikh Tall, afin de s’évader. Dès que les policiers présentent les images de la vidéo surveillance, Gassama s’identifie, désigne Cheikh Tall mais aussi A.W et A.D, qui brandissait l’arme à feu. Le reste de la bande à savoir M. C (employé de la Chinoise) et M.T, se disant…journaliste, les attendait dehors à bord du véhicule.