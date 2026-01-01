Les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest formulent leurs voeux pour 2026

En Côte d'Ivoire, le président a été le premier à s'exprimer en début de soirée. Alassane Ouattara s'est montré reconnaissant pour sa réélection à un quatrième mandat. Il a félicité les ivoiriens pour des scrutins qu'il a qualifiés de « transparents et crédibles », alors même que les candidats des deux principaux partis d'opposition ont été exclus.



Qui dit nouvelle année, dit vœux. À Abidjan, les habitants sortent d'une année électorale marquée par une présidentielle et des élections législatives. Les esprits sont encore tournés vers l'importance de préserver la stabilité et la cohésion sociale. Bineta Diagne a reccueilli l'avis d'Ivoiriens dans les rues d'Abidjan, à quelques heures du réveillon.



Mes vœux pour la Côte d'Ivoire, ce sont d'abord des vœux de paix, de cohésion, d'entente et de prospérité à tous égards.



Même tonalité au Togo où Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 20 ans, a tenté de justifier sa révision constitutionnelle. Pour lui, « dans une République, il y a des choses qui doivent rester stables ». « La continuité de l’État et des institutions est essentielle. C’est pour ça que je suis restée à la tête de l’exécutif », a-t-il ajouté.



À Dakar, le président Bassirou Diomaye Faye a adressé ses vœux du Nouvel An, alors que le mouvement citoyen Y’en a marre l’interpellait sur la réforme de la justice et les dépenses de l’État. Dans son bilan, le chef de l’État affirme que des réductions drastiques des dépenses publiques ont déjà été engagées et annonce que les réformes de la justice interviendront en 2026.



L'année qui s'achève aura été pour notre pays un moment de vérité. Elle a mis au jour des déséquilibres profonds.



Du côté de la Confédération des États du Sahel, en proie à l'insécurité, Assimi Goïta au Mali et Ibrahim Traoré au Burkina Faso, ont tous les deux rendus hommage aux forces de défense et de sécurité. Le président malien a salué la « bravoure » des militaires et de tous les civils convoyeurs qui ont assuré le ravitaillement du Mali « au péril de leur vie ». Quant à Ibrahim Traoré, il a annoncé avoir récupéré le contrôle de plusieurs villages, notamment dans la région du Nakambé.