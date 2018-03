Attaque de Ouagadougou : ces liens entre le Président déchu Blaise Compaoré et les groupes Djihadistes

Après les attaques du 02 mars 2018 au centre ville de Ouagadougou (ambassade de France et siège de l'Etat major), qui ont fait 16 morts (bilan des autorités gouvernementales) et plusieurs blessés, le chef de l'Etat burkinabé a dénoncé dans plusieurs interventions dans les médias "une collusion entre son prédécesseur Blaise Compaoré et les groupes djihadistes de la région. La journaliste Karine Frenk, au service Afrique de Rfi, a établi les liens entre le Président déchu et ces réseaux. Ecoutez !!!