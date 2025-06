Manifestations violentes au Kenya : 19 morts et 15 disparitions selon la Commission nationale des droits

Cette semaine, des milliers de jeunes sont à nouveau descendus dans la rue dans plusieurs villes kényanes, pour commémorer les victimes des rassemblements de l’année dernière, durement réprimés par la police.



« La Commission condamne fermement toutes les violations des droits humains et appelle à la responsabilité de toutes les parties en cause », déclare la KNCHR dans un communiqué qui liste 19 morts et 15 disparitions forcées.



Depuis les manifestations de 2024, qui avaient culminé avec la prise du Parlement le 25 juin, le Kenya a connu une vague d’enlèvements et des exécutions extrajudiciaires qui indignaient la population.



La KNCHR, une agence officielle, fait également état de 531 blessés, de 179 arrestations et de 4 cas de violations dans le cadre des manifestations de mercredi.



Les bilans précédents d’ONG évoquaient 16 morts et environ 400 blessés.



De son côté, Human Rights Watch (HRW) a estimé vendredi que les autorités kenyanes devaient être tenues responsables du décès.



« Les autorités kenyanes ne devraient pas traiter les manifestants comme des criminels », a déclaré Otsieno Namwaya, directeur associé pour l’Afrique à HRW.



Le ministre de l’Intérieur, Kipchumba Murkomen, a été condamné à la veille des manifestations, les qualifiant de « terrorisme déguisé en contestation ».

– Pillage d’engrais – Vendredi, le gouvernement a condamné le pillage d’un entrepôt national d’engrais, révélé que cet acte pouvait mener à une crise « catastrophique » dans la production alimentaire.



Selon le communiqué du ministère de l’Agriculture, plus de 7.354 sacs d’engrais, d’une valeur d’environ 230.000 dollars, ont été volés dans un entrepôt de Meru, un comté agricole à environ 200 kilomètres à l’est de Nairobi.



« Des engrais ont été pillés, des engrais censés aider les agriculteurs pendant cette saison des semis », a déploré le ministère, qualifiant ce vol d' »attaque directe contre la sécurité alimentaire du Kenya. »



Leur « perte de menace de déclencher une crise catastrophique tant pour les cultures vivantes que pour les cultures de rente ».



Le ministre de l’Agriculture, Mutahi Kagwe, a appelé à arrêter et à poursuivre les coupables.



A Nairobi, de nombreux commerces ont été pillés dans le centre-ville, au grand désespoir de leurs propriétaires.



L’ONU s’est dite jeudi « profondément préoccupée » par les événements et a appelé à l’ouverture d’enquêtes « indépendantes et transparentes ».