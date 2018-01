Attaque de Semuliki en RDC: la Monusco répond à Yoweri Museveni

« Notre réponse c'est la mise en oeuvre au quotidien de notre mandat. Celui de protéger les populations civiles, y compris les populations vulnérables comme les réfugiés ou les personnes déplacées.

Et c'est là, dans un environnement de plus en plus complexe et dangereux, en vertu du mandat que nous a donné le Conseil de sécurité, que nous travaillons avec les populations congolaises, pour les populations congolaises et en soutien au gouvernement de la République démocratique du Congo.

Cette déclaration s'est faite à la suite d'une rencontre entre le président [Museveni] et le chef d'une enquête spéciale, Mr Titov, qui a été décidée par le Secrétaire général des Nations Unies pour enquêter sur ce qu'il s'est passé à Semuliki. Donc c'est vraiment quelque chose qui est piloté par une