Attaque du siège de Taxawu : Khalifa Sall dénonce un acte "lâche" et annonce une plainte

À la suite de l'attaque de sa permanence, le président de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall, s'est rendu sur place pour annoncer le dépôt d'une plainte. Il a appelé l'État du Sénégal à assumer ses responsabilités, qualifiant ces actes de "lâches et criminels".



« En ce début de campagne, nous aurions espéré, nous avions souhaité, avoir une campagne sereine, ou les débats d’idée devraient prévaloir et que les gens rivaliserais au niveau des programmes. C’est peut-être trop demandé à certains acteurs que d’avoir des attitudes de paix et qu’on ne connaisse pas cette situation de désastre à laquelle nous sommes confrontées ce matin. De tristes spectacles de désolation… Certaines maisons n’ont plus d’électricité. Certains habitants ont eu des dommages matériels importants, puisqu'un véhicule a été saccagé. Ce qui s’est passé est criminel. Parce que dans cette maison même, bien qu'elle soit un siège, il y a des gens qui y passent la nuit », a déclaré Khalifa Sall.



Très peiné par la situation, le Président de Taxawu Sénégal soutient que c’est la première fois qu’on impose au Sénégalais des élections législative anticipé dans ces conditions. « Ce qui nous est imposé est inique, c’est unique aussi. On nous invite, on nous impose de faire une élection dans des conditions comme celle-ci. C’est la raison pour laquelle la responsabilité première est celle de l’Etat. La responsabilité de l’Etat est interpellée dans tous ses compartiments pour faire en sorte que les gens puissent aller aux élections dans la quiétude, et la sérénité. Cet Etat-là, et les autorités qui l’incarnent devront prendre leur responsabilité. Ce qui s’est passé ici est énorme et criminel », dit-il.



« Nous allons faire toutes les procédures juridiques et judiciaires normales. Donc les autorités étatiques joueront leur rôle. Parce que nous ne pouvons pas laisser passer cette situation. Une plainte sera déposée. Nous allons demander à l’Etat de s’assumer. Ça, je veux que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Et invite les uns et les autres à faire preuve de responsabilité et de sérénité ».