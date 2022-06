Attaques contre le cortège du khalife de Ndiassane : 8 personnes déférées au Parquet de Thiès

Les 8 personnes arrêtées dans l’affaire de l’attaque du cortège du Khalife général de Ndiassane, Cheikhal Bécaye Kounta, ont été déférées hier mardi au Parquet par la Brigade de la gendarmerie de Tivaouane. Selon les informations relatées par le journal « Le Quotidien », les mis en cause ont fait l’objet d’un retour de Parquet et seront à nouveau présentées devant le procureur de Thiès aujourd’hui mardi.



Identifiées comme étant des proches du maire de Cherif Lô (Ousmane Sarr), les huit (8) malfrats qui refusaient l’arrêt du lotissement de Thiaoune Kounta demandé par le khalife de Ndiassane, avaient attaqué à coups de pierres, jeudi dernier, le cortège du khalife en visite sur le site. Il s’en était suivi de violents affrontements qui avaient occasionné des blessés, obligeant l’autorité religieuse de Ndiassane à demander l’intervention de la Brigade de gendarmerie de Tivaouane.



À l’origine de ces affrontements, un document du ministre de l’Urbanisme autorisait le maire de Cherif Lô à procéder au lotissement de Thiaoune Kounta, plus connu sous le nom de Thiaoune Mbambara où le maire de la commune Ousmane Sarr a loti près de 15 000 parcelles dont les bornes ont été détruites par la DSCOS. «



Les terres appartiennent à la famille Kountiyou. Nous n’accepterons jamais qu’elles fassent l’objet de pillages de la part d’un maire. Et le défunt Khalife Mame Bou Mouhamed Kounta qui nous a quittés en 2018 ne lui a jamais donné l’autorisation de mettre la main sur ce patrimoine foncier de la famille Kounta. Sinon toute la famille de Mame Bou directement concernée en serait au courant… Il n’a jamais été question de donner ce foncier à ce prédateur pour le morceler à des fins mercantiles », a dénoncé le porte-parole du jour Cheikh Fall Kounta.