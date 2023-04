Attaques contre les populations civiles au Burkina: la CEDEAO condamne ces actes « lâches » et « barbares »

La Commission de la CEDEAO condamne avec fermeté les attaques « lâches » et « barbares », perpétrées contre les populations civiles dans la région Nord du Burkina Faso, le 21 avril 2023. Plusieurs dizaines de personnes y ont perdues la vie.



Dans le communiqué parvenu à PressAfrik, la Commission « rappelle que le ciblage des Communautés peut être traité comme un génocide selon les dispositions de la Cour Pénale Internationale (CPI) ».



Le Burkina Faso, théâtre de deux coups d'État militaires en 2022, est pris depuis 2015 dans une spirale de violences jihadistes apparues au Mali et au Niger quelques années auparavant et qui s'est étendue au-delà de leurs frontières.



Les violences ont fait depuis sept ans plus de 10 000 morts civils et militaires selon des ONG, et quelque deux millions de déplacés. Ainsi, en « ces circonstances douloureuses », elle à la douleur des familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement à tous les blessés.