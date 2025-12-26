Football : décès de Jean-Louis Gasset à l’âge de 72 ans

Le monde du football français est en deuil. À quelques jours du Nouvel An, une figure emblématique de Ligue 1 disparaît. Fils du cofondateur du MHSC, Jean-Louis Gasset nous a quittés ce vendredi à l’âge de 72 ans. La nouvelle a été officialisée par Montpellier, club construit par son père et l’emblématique Louis Nicollin, où Gasset a réalisé quasiment l’intégralité de sa carrière de milieu de terrain (263 matches entre 1975 et 1985), après un court passage à l’AS Béziers.



« Le MHSC a appris ce jour avec une immense tristesse la disparition de Jean-Louis Gasset. Fils de Bernard Gasset, l’un des membres fondateurs du club Pailladin aux côtés du Président Louis Nicollin, Jean-Louis a successivement été joueur, éducateur puis entraîneur de l’équipe première à trois reprises, la dernière d’octobre 2024 à avril 2025. Enfant du club, il a marqué tous ceux qui l’ont croisé par son professionnalisme, sa gentillesse et sa soif de transmission. Il a été aussi un formidable étendard de la formation montpelliéraine qu’il a exporté dans de grands clubs, que ce soit au Paris-Saint-Germain, à l’Espanyol Barcelone, à l’AS Saint-Étienne ou bien encore à l’Olympique de Marseille et en équipe de France où il était adjoint du sélectionneur, Laurent Blanc. Aujourd’hui, le club montpelliérain a perdu l’une de ses figures emblématiques. Notre tristesse est immense lorsque l’on se rappelle de son sourire, de sa voix inimitable et de son sens aiguisé de la formule. Le Président Laurent Nicollin et l’ensemble du club, tiennent à adresser leurs plus sincères condoléances à la famille de Jean-Louis Gasset, notamment à son fils Robin, actuel adjoint de Zoumana Camara à la tête de l’équipe première du club, sa fille Coralie, sa maman Eliane et toute la famille Gasset ».



L’adjoint emblématique de Laurent Blanc



L’annonce de la disparition de Jean-Louis Gasset est un véritable choc puisque ce dernier était encore un acteur du football français ces derniers mois. Après un bref passage en Côte d’Ivoire et à l’Olympique de Marseille, il était revenu aux commandes du MHSC en octobre 2024. Gasset avait accepté de sortir de sa retraite pour venir en aide à des Pailladins en proie à la relégation en L2. Malheureusement pour lui, il n’avait pas pu empêcher son club de cœur de sombrer à l’issue de la saison passée. De quoi entraîner son départ définitif du club dirigé désormais par Laurent Nicollin. Coach du MHSC à trois reprises (1998-1999, 2017, 2024-2025), Gasset a tout donné pour l’institution héraultaise.



Mais Jean-Louis Gasset, c’est aussi une formidable carrière en tant qu’adjoint de Luis Fernández (au Paris Saint-Germain et à l’Espanyol) et de Laurent Blanc (à Bordeaux, en équipe de France et encore au PSG). Apprécié de tous, Gasset avait été un adjoint fort précieux, à la base de nombreuses victoires. Vainqueur du triplé Ligue 1-Coupe de la Ligue-Trophée des Champions avec les Girondins de Bordeaux à l’issue de la saison 2008-2009, le natif de Montpellier avait réédité cet exploit trois fois consécutivement au PSG.