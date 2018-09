Attentat à la voiture piégée à Mogadiscio: 6 morts et 16 blessés

Une voiture piégée a foncé, lundi matin, sur le quartier général du district de Hodan, dans le nord-est de Mogadiscio, faisant 6 morts, 16 blessés et des dégâts matériels, rapportent les médias occidentaux citant des sources policières.



"Nous avons transporté six morts et 16 blessés. Le bilan pourrait s'alourdir", a déclaré la directeur des ambulances Amin, cité par les médias.



L'attentat à la voiture piégée a été revendiqué par le groupe terroriste "shebab", selon les mêmes sources qui font état aussi d'immeubles détruits, dont des mosquées, près des bâtiments du district visé.



Les shebab, un groupe armé affilié à Al-Qaïda, tente depuis dix ans à renverser le gouvernement somalien soutenu par la communauté internationale.



Bien qu'il ait perdu plusieurs villes et territoires ces dernières années, le groupe continue de mener régulièrement des attentats et des raids contre des cibles gouvernementales, sécuritaires ou civiles à Mogadiscio et à l'extérieur de la capitale.