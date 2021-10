Au Liberia, la prise de pouvoir de Charles Taylor

Charles Taylor promet l’organisation d’élections dans les six mois avec la participation de l’ensemble des partis. Seulement le Liberia est devenu un enfer, un pays dans lequel on massacre sans discernement. Dans une Monrovia assiégée, les habitants creusent des puits en pleine ville et se nourrissent d’herbe. Les hommes de Taylor ne sont plus qu’à 1 500 mètres du palais de Doe.